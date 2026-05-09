Foto Kvara, c'è "Napoli" nei nuovi tatuaggi: Khvicha sceglie un tatuatore napoletano

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia si è affidato al tatuatore napoletano Valentino Russo per i suoi nuovi tatuaggi. La stella georgiana ha aggiunto dei tattoo al suo braccio e per farlo ha scelto un professionista che aveva conosciuto durante l'esperienza al Napoli, nonostante ora il calciatore sia a Parigi.

Di seguito le foto.