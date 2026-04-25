"Ma McFratm è Holly!", l'esilarante messaggio di Lady Simeone alle 4.30 del mattino

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La risposta del Cholito non si è fatta attendere: “Mia moglie che alle 04:30 del mattino mi parla del Napoli. Ti amo, Giulia!”.

Il legame tra Giovanni Simeone e Napoli resta fortissimo, anche a distanza. L’attaccante argentino, oggi al Torino, continua a dimostrare tutto il suo affetto per la città e per i tifosi azzurri. A far sorridere è stato un curioso scambio con la moglie Giulia Coppini, grande appassionata del Napoli. Alle 4:30 del mattino gli ha inviato un reel con una giocata di McTominay, commentando: “Ma McFratm è Holly di Holly e Benji!”.

La risposta di Simeone alla moglie

La risposta del Cholito non si è fatta attendere: “Mia moglie che alle 04:30 del mattino mi parla del Napoli. Ti amo, Giulia!”. Un siparietto diventato virale, che conferma quanto la famiglia Simeone sia rimasta legata all’ambiente azzurro. Un affetto che il tempo non ha scalfito.