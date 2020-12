Caso Suarez, Ziliani attacca: "In un paese normale Paratici squalificato e Juve penalizzata, ma non qui..."

Paolo Ziliani attacca ancora la Juventus dopo l'indagine aperta dalla Procura per l'esmae di Luis Suarez che vedrebbe i bianconeri colpevoli: "In un paese serio, il caso Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (Paratici) e alla penalizzazione del club (Juventus). Ma siamo in Italia: il Paese della FJGC e del calcio col verme dentro. Quindi, vediamo che fa Cantone a Perugia e aspettiamo. Curiosi", le sue parole su Twitter.

