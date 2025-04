Video Cena Napoli, esilarante siparietto di Lukaku con i comici: Big Rom fa da traduttore

vedi letture

Tra i presenti alla cena di squadra SSC Napoli da Tavernetta Colauri, il centravanti azzurro Romelu Lukaku si è reso protagonista di un simpatico simparietto con il comico napoletano Mariano Bruno. L'attore famoso, tra gli altri per il personaggio Pigroman, si è fatto aiutare da Big Rom per tradurre in inglese alcuni sketch comici. Di seguito le immagini.