Centenario, anche Koulibaly celebra il Napoli: gli auguri social dell'ex azzurro
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Koulibaly omaggia il Napoli per il Centenario con un messaggio pubblicato su X.
Anche Kalidou Koulibaly ha voluto unirsi alle celebrazioni per il Centenario della SSC Napoli. L'ex difensore azzurro, protagonista di alcune delle stagioni più importanti della storia recente del club, ha affidato ai social un breve ma significativo messaggio per festeggiare i cento anni della società partenopea.
Il messaggio di Koulibaly su X
Attraverso il proprio account ufficiale su X, Koulibaly ha scritto: "Per cent'anni! Auguri SSC Napoli". Un pensiero semplice ma ricco di significato, con cui il difensore senegalese ha voluto dimostrare ancora una volta il forte legame che lo unisce ai colori azzurri e alla città di Napoli.
PE’ CIENT’ANNE ♾️— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) August 1, 2026
Auguri @sscnapoli 💙#KK26 #KK pic.twitter.com/rx5Uut5vyH
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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