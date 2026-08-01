Rrahmani celebra il Centenario: gli auguri social del difensore azzurro
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Rrahmani festeggia il Centenario del Napoli con un messaggio pubblicato su Instagram.
Anche Amir Rrahmani ha voluto rendere omaggio al Napoli nel giorno del Centenario del club. Il difensore azzurro ha affidato ai propri canali social un messaggio di auguri, celebrando i cento anni di storia della società e ricordando con orgoglio il lungo percorso vissuto in maglia azzurra.
Gli auguri di Rrahmani al Napoli
Attraverso una 'storia' pubblicata su Instagram, il centrale kosovaro ha scritto: "Buon 100º anniversario, Napoli! Negli ultimi 6 anni ho avuto il privilegio e l’immenso orgoglio di far parte di questa grande famiglia". Un messaggio ricco di affetto e gratitudine da parte di uno dei protagonisti degli ultimi anni della storia azzurra, che si unisce così alle tante celebrazioni dedicate al Centenario della SSC Napoli.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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