Chiariello agli esperti di mercato: “Hanno bucato di nuovo, un tale ds non vi informa più?”

Umberto Chiariello, giornalista, dopo l'annuncio di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo si è espresso così sui social: "Io non mi occupo di mercato e quelle poche volte che l’ho fatto ho avuto dritte clamorose (Sarri) e buche epocali (Cavani). Ma ora mi domando: tutti sti esperti del piffero, che sparano raffiche di notizie, hanno bucato di nuovo con ADL. Forse perché un tal DS non li informa più?".