Chiariello: “Arthur in prestito e con la partecipazione della Juve all'ingaggio è una genialata!”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su X il possibile arrivo di Arthur Melo al Napoli: “Vi avevo detto che il Napoli su Gilmour stava frenando. Si è concentrato su McTominay ed ha fatto bene.

Poi l’infortunio di O’Riley ha fatto il resto. Ma il quarto centrocampista urge comunque e l’idea Arthur Melo in prestito secco e partecipazione della Juventus allo stipendio è una genialata. Altro giocatore simil Lobotka, esperienza internazionale, in piena maturità (28 anni), ideale per un Instant Team, a Firenze ha fatto bene (non confermato solo per i costi proibitivi) ed a Napoli l’anno scorso dominò.

Se si fa, è un’ottima operazione, al netto del dispiacere per Gilmour sfumato, ovviamente. E libera risorse per l’esterno destro da chiudere last minute. Attendiamo fiduciosi, sia il brasiliano sia…

Ps: ora vi è chiaro quando vi dissi che McBrescianini si era tralasciato per fare uno grosso assai? McT, per servirvi”.