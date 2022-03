Chiariello: "L'Inter ha goduto di favori clamorosi, al Milan non danno più rigori contro, noi invece..."

"Maldini è un’icona calcistica e come ha protestato al Milan rigori contro non ne danno più (Osi e Lovato)".

"Marotta si dice sia il dirigente più influente della Serie A e l’Inter ha goduto di favori clamorosi. Maldini è un’icona calcistica e come ha protestato al Milan rigori contro non ne danno più (Osi e Lovato). Noi invece perdiamo Osi ingiustamente in vista della Dea. Tutto a posto?". Questo il pensiero su Twitter del giornalista Umberto Chiariello a riguardo degli ultimi episodi arbitrali che possono condizionare la lotta al vertice.