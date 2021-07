Chiariello: "Orgoglioso di questa Italia del Sud. Le parate di un napoletano ci portano in finale"

Il giornalista Umberto Chiariello esulta per la vittoria dell'Italia contro la Spagna e commenta su Twitter il risultato della Nazionale a Euro 2020: "Non sopporto le stucchevoli posizioni di non tifare Italia. Orgoglioso di questa Italia del Sud: 2 giocatori del Napoli, 3 napoletani, 1 calabrese, 1 pescarese, 1 sardo. Mai tanti ragazzi del sud. Ed i gol dei nostri ragazzi ci portano in finale come le parate di un napoletano".

