Chiariello vota Hojlund: “Under e non pesa in lista: occasione irripetibile in prestito con diritto”

Il Napoli perde Romelu Lukaku per almeno tre mesi. L’attaccante belga, infortunatosi nell’amichevole con l’Olympiacos, ha riportato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Per questo, già da domenica, il Napoli si è attivato con i primi contatti per un altro centravanti e pensa di non inserire il belga nelle liste liberando così (almeno fino a gennaio) uno slot.

Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, su X si è espresso così sul tema: “Se devo proprio esprimere un parere, visto che in tanti me lo chiedete, il mio sogno inarrivabile sin dall’anno scorso è Zirkzee, per come fa girare la squadra, difende palla, si muove e manda in porta i compagni di centrocampo, considerando i centrocampisti letali che il Napoli ha. Ma ho sempre avuto un debole, dai tempi dell’Atalanta, anche per il danese Højlund, che ha fisicità e velocità impressionanti e margini di crescita altissimi. Oltretutto conosce il campionato italiano ed è un under, essendo nato nel 2003.

Quindi non crea problemi alla lista Serie A e non costringe al taglio Lukaku, che invece nella prima lista Champions verrebbe escluso fino a gennaio a favore del danese che per la UEFA non è under. Quindi anche funzionale alle liste. E può giocare anche largo in fascia. Prestito con diritto di riscatto poi è un’occasione irripetibile. Non so cosa ne pensino Conte e Manna, ma mi auguro di vederlo in maglia azzurra. È solo un desiderio e una preferenza, non tengo barbieri e frato-cugini che mi informano. Rivolgersi altrove, please”.