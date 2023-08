Clamoroso Osimhen, l'amico-giornalista: "Forse indosserà il blu di un'altra squadra", poi cancella tweet

Rispondendo a una domanda posta dalla UEFA Champions League sui social, l'amico-giornalista di Victor Osimhen.

Rispondendo a una domanda posta dalla UEFA Champions League sui social, l'amico-giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, sui Twitter si esprime così salvo poi cancellare il suo messaggio: "Forse potrebbe indossare un altro blu? Uno più scuro? I miei amici in Arabia Saudita sono positivi soprattutto dal lato del giocatore".

Chiaro il riferimento all'Al-Hilal, il club di Koulibaly e Milinkovic, che da giorni è in pressing sul giocatore e che come colori social ha proprio un blu acceso. Sono ore decisive, queste, col rinnovo che non si sblocca e le insistenti voci dall'Arabia Saudita che si rincorrono. Il tweet è stato poi eliminato.