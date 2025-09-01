Compleanno in casa azzurra, Ferrante compie 19 anni: gli auguri del club

Oggi alle 16:00Dai social
di Pierpaolo Matrone

"Auguri al nostro giovane azzurro per il suo diciannovesimo compleanno". Scrive così su X la SSC Napoli per augurare buon compleanno a Mathias Ferrante, portiere arrivato la scorsa estate dalla Serie D. Il classe 2006 compie 19 anni. Di seguito il comunicato del club:

"Compleanno in casa azzurra. Mathias Ferrante compie 19 anni. Il portiere del Napoli è nato a Milano il primo settembre 2006. A Ferrante vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli".