Conte e il Napoli in campo per la salute: messaggio ai giovani con la Fondazione Valter Longo
Non solo calcio: il Napoli si impegna anche sul fronte sociale e della prevenzione. In un video della Fondazione Valter Longo, Antonio Conte sottolinea l’importanza del gioco di squadra anche fuori dal campo. L’iniziativa nasce in un contesto preoccupante: in Campania oltre il 43% dei giovani in età scolare è in sovrappeso. Un dato che spinge il Napoli e la Fondazione a sensibilizzare il territorio attraverso il messaggio dei campioni.
Le parole di Conte
Queste le parole di Antonio Conte nel video della formazione: "Ogni partita si vince grazie al lavoro di squadra, per questo scendiamo in campo accanto alla Fondazione Valter Longo per vincere la partita della salute e aiutare tutti, specialmente i più piccoli, a vivere sani e più a lungo. Come? Partiamo dall'alimentazione sana e dal movimento".
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