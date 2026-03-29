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De Bruyne si gode la tournée negli USA: gli scatti dall'arena NBA
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Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, si gode la tournée negli Stati Uniti insieme ai compagni della nazionale belga. Dopo la schiacciante vittoria per 2-5 contro gli americani, il top player azzurro ha assistito alla gara tra gli Atlanta Hawks e i Sacramento Kings di Nba. Una trasferta utile per mettere ulteriori minuti nelle gambe e fuori dal campo, nel tempo libero, non mancano certo le attrazioni negli States.
Ecco le foto pubblicate dal profilo della nazionale belga:
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