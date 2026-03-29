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Gli auguri di ADL: "Buona Domenica delle Palme a tutti i napoletani!"

Gli auguri di ADL: "Buona Domenica delle Palme a tutti i napoletani!"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Dai social
di Daniele Rodia

Arrivano puntuali gli auguri per la Domenica delle Palme da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero 1 azzurro ha twittato pochi minuti fa, augurando a tutti i napoletani nel mondo un abbraccio di pace!