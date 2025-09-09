Foto

De Bruyne, sorrisi da Cicciotto a Marechiaro: "Grande uomo, che onore incontrarti!"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Dai social
di Fabio Tarantino

Vita napoletana per Kevin De Bruyne significa anche iniziare a conoscere la cucina partenopea. Il centrocampista belga di rientro dagli impegni con la nazionale - tre gol in due partite per lui e dunque quattro con quello al Sassuolo in pochi giorni - è stato fotografato al noto locale 'Cicciotto a Marechiaro': "Un grande uomo, una famiglia meravigliosa.

È stato un onore incontrarti", si legge con tanto di descrizione e foto su Instagram con sorrisi. Ecco il post: 