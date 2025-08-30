Decibel confermato come speaker, il post sui social: “Grazie a Geolier e al Napoli”

Caso rientrato, lo speaker dello Stadio Diego Armando Maradona ritorna ad essere Davide "Debibel" Bellini e il Napoli, dal pre-partita di stasera, inizia una nuova collaborazione con la società Golden Boys legata a Geolier. Ad annunciare la sua conferma è stato lo stesso Bellini tramite un post su Instagram ed una video-clip: "Non ero destinato al successo, credetemi. Sono cresciuto senza pretese e senza tante possibilità, ma mi sono sempre impegnato. In famiglia non c'era tanto da sorridere, nemmeno quando sono nato io. La musica mi ha salvato, quel garage trasformato in discoteca, le prime radio, i primi successi.

Quando lo stadio è entrato nella mia vita improvvisamente mi sono sentito parte di qualcosa, finalmente sapevo quello che stavo facendo. Ero importante per qualcuno, gioivo se le persone vicino a me facevano bene, anche perché solo attraverso il loro successo sarei potuto essere felice anch'io. Essere in quella condizione mi ha consentito di sentirmi parte di qualcosa. E non dimenticheremo mai i fratelli che si seguono da lassù. Sì sono bene che tutte le cose finiscono, tutto finisce, i giocatori partono, le cose cambiano. Il cuore, la passione restano. Le cose finiscono è vero, ma quel giorno non è oggi. Un unico grande abbraccio a tutti voi, a fratm Geolier e a tutta la SSCNapoli".