Del Genio: "Napoli fortunato? Gol Kvara dopo 25 passaggi non è buona sorte"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social dopo la vittoria del Napoli sul campo del Cagliari: "Non hanno vinto Inter e Roma. Ha rischiato di perdere al minuto 95 la Juventus. Con grande sofferenza ha vinto l'Atalanta, nel primo tempo messa sotto nel gioco dalla Fiorentina. Pure il Milan dopo il primo gol è andato in difficoltà per un quarto d'ora con il Venezia.

Adesso non capisco perché dopo un 4 a 0 a Cagliari il Napoli sarebbe stato solo fortunato. I portieri, Meret ieri, parano e i gol, quello di Kvaratskelia, dopo 25 passaggi non sono colpi di buona sorte. Come tutte le sue rivali il Napoli deve lavorare tanto e migliorare, ma dopo il disastro della passata stagione accogliamo meglio le vittorie ed il dato, oggettivo, di essere di nuovo una squadra".