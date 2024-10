Foto Di Lorenzo ricondivide il messaggio del fratello: "Sei forte, c'è chi parla e chi gioca"

vedi letture

"Non sei forte perché hai fatto doppietta...sei forte, punto e basta. Ci saranno partite giocate bene, altre male. C'è chi parla e chi gioca". Questo il messaggio social di Diego, fratello di Giovanni Di Lorenzo, ieri capitano dell'Italia e autore di una doppietta contro Israele. Il difensore del Napoli sui social ha ricondiviso il messaggio del fratello.

Il giocatore, intanto, ieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Momenti difficili nella carriera di un calciatore ci sono, a me è capitato lo scorso anno sia individualmente che con la mia squadra ma ora è passato. Conosco solo una strada, è quella del lavoro per uscire da queste situazioni, io mi sono messo a lavorare e quest'anno sono partito in maniera importante sia col Napoli che con la Nazionale con questi due gol. Sono contento per la gara che abbiamo fatto diventare facile, bene così".