Fabian è guarito dal Covid, l'azzurro esulta sui social: "Andiamo!"

Come ha comunicato la SSCNapoli Fabian Ruiz, così come Lorenzo Insigne, sono risultati negativi al tampone. Il centrocampista azzurro, dopo aver appreso la notizia della sua guarigione dal Covid, ha esultato sui social, scrivendo: "Andiamo!". L'azzurro attualmente si trova in Spagna e dopo il via libera ottenuto ora potrà fare il suo ritorno in Italia ed aggregarsi alla squadra. Intanto il Napoli si ritroverà domani a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida del 6 gennaio contro la Juventus.