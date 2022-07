Forgione per i contestatori dell’A16: “Vorrei informarvi che non porta a Bari”

Diversi tifosi azzurri contestano Aurelio De Laurentiis scrivendo A16 sui social, ad indicare al presidente del Napoli la direzione Bari.

Diversi tifosi azzurri contestano Aurelio De Laurentiis scrivendo A16 sui social, ad indicare al presidente del Napoli la direzione Bari. Ma non tutti sanno che l'autostrada A16 in realtà non porta da Napoli a Bari, a fare chiarezza sul proprio profilo Facebook è il giornalista e scrittore napoletano Angelo Forgione: "Vorrei avvertire gli inventori dell'hashtag A16 e a tutto coloro che lo hanno adottato pedissequamente che tale autostrada non arriva affatto a Bari ma a Canosa e Cerignola, tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Da lì, per raggiungere Bari, bisogna prendere la A14 a Cerignola ovest e percorrerla per ben 80 km. A16, di fatto, vuol dire 'DeLaurentiis vattene a Cerignola'. Se proprio ci tenete a mandarlo a Bari, aggiungete un +A14".