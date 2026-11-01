Perillo: "Allegri ha attenuanti, ma numeri e classifica sono impietosi!"

Antonello Perillo analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus e critica la gestione di Allegri e le responsabilità della dirigenza

Il Napoli esce sconfitto per 2-0 contro la Juventus e vede complicarsi ulteriormente la propria situazione in classifica. Il giornalista Antonello Perillo, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo X, ha commentato la prestazione degli azzurri, sottolineando le numerose assenze che hanno condizionato la squadra di Massimiliano Allegri, ma anche le responsabilità del tecnico e della società per il difficile avvio di stagione. Di seguito le sue parole.

Perillo: "Allegri ha tutte le attenuanti, ma i numeri sono impietosi"

"Letteralmente decimato da infortuni e influenza, il Napoli ha resistito fino all’eurogol di Alajbegovic per poi affondare, con un uomo in meno nel finale. Allegri avrà tutte le attenuanti possibili per questa disgraziata trasferta in casa della Juventus, ma i numeri sono impietosi. La sua gestione tecnica ha prodotto una classifica molto misera. Il Napoli dopo dieci giornate si ritrova a -14 punti dalla Lazio, -11 dall’Inter, -10 dalla Roma, -9 dal Como, -7 dal Milan, -6 dal Frosinone, -3 dalla Juventus. La dirigenza azzurra ha grosse responsabilità per non aver fatto mercato, cosa ripetutamente detta da fine agosto, ma Allegri non può ritenersi esente da colpe. La situazione è critica. E contro il Porto non sarà per nulla facile", le parole di Antonello Perillo.