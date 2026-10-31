Cassano contro Allegri: “Campionato fatiscente, Monza da Serie B e a Torino non vince”

L’ex fantasista, al podcast Viva el Futbol, torna a criticare il tecnico del Napoli dopo il successo di Monza: “Scordati che sia cambiato”.

Antonio Cassano, ospite del podcast Viva el Futbol, è tornato a parlare di Allegri anche dopo Monza-Napoli. “Dopo Udinese-Milan avevate detto che su Allegri stavate vedendo qualcosa di diverso, ma scordati che lui sia cambiato, e parlo dell’allenatore”, ha detto. Sulla partita ha aggiunto che nel primo tempo ci sono quattro occasioni nitide per i padroni di casa, poi il Monza regala il primo gol e anche il secondo, con Milinkovic-Savic a fare dei miracoli.

Cassano: “Il Napoli ha segnato quattro gol ma non ha giocato bene, il Monza è una squadra da B”

“Il Napoli è vero che ha segnato quattro gol, ma non ha giocato bene”, ha proseguito Cassano. “Il Monza è una squadra da B e ha regalato tre gol al Napoli, ripeto. Poi è chiaro che dopo il 2-1 la partita era finita”. Un passaggio è dedicato a Lobotka: “Gli dico di non mollare, è uno dei centrocampisti più forti al mondo. Allegri sarà contento, perché non vedeva l’ora di parcheggiarlo per mettere De Bruyne in quella posizione davanti alla difesa”.

“Domenica non vince il Napoli”: la previsione di Cassano, “campionato ad oggi fatiscente” con la seconda rosa del torneo

“Non dimentichiamo neppure che a oggi, a -11 dalla prima, il Napoli è dietro il Frosinone. Quindi non facciamo passare per questa partita un’impresa”, ha detto Cassano. E ancora: “Per me domenica non vince il Napoli e così, dopo dieci giornate, sarà a -13 o -14 dalla prima in classifica, e questo con la rosa più forte dietro l’Inter. Il campionato del Napoli ad oggi è fatiscente”.