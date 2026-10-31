Foto Compleanno in casa Napoli: Olivera compie 29 anni, gli auguri del club

Compleanno azzurro per il Napoli nel sabato che precede la sfida allo Juventus Stadium contro i bianconeri: compie oggi 29 anni Mathias Olivera!

Giornata di compleanno in casa azzurra. Mathias Olivera compie 29 anni. Il difensore del Napoli è nato a Montevideo (Uruguay) il 31 ottobre 1997. A Mathias vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Olivera ha esordito con la maglia azzurra il 15 agosto 2002 in occasione di Verona-Napoli 2-5. Conta 143 presenze col Napoli e 3 gol. E' alla sua quinta stagione col Napoli contribuendo alla conquista del terzo e del quarto scudetto e una Supercoppa italiana. Il Napoli ha dedicato un post sul social X per celebrare il compleanno del terzino sinistro: