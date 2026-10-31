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Compleanno in casa Napoli: Olivera compie 29 anni, gli auguri del club
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Compleanno azzurro per il Napoli nel sabato che precede la sfida allo Juventus Stadium contro i bianconeri: compie oggi 29 anni Mathias Olivera!
Giornata di compleanno in casa azzurra. Mathias Olivera compie 29 anni. Il difensore del Napoli è nato a Montevideo (Uruguay) il 31 ottobre 1997. A Mathias vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.
Olivera ha esordito con la maglia azzurra il 15 agosto 2002 in occasione di Verona-Napoli 2-5. Conta 143 presenze col Napoli e 3 gol. E' alla sua quinta stagione col Napoli contribuendo alla conquista del terzo e del quarto scudetto e una Supercoppa italiana. Il Napoli ha dedicato un post sul social X per celebrare il compleanno del terzino sinistro:
Auguri a Mathi che compie oggi 29 anni! 🎉 💙 #ProudToBeNapoli https://t.co/tU3juCsOsZ— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 31, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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