Video Carmando torna nei luoghi di Maradona: accoglienza da brividi alla Bombonera

Salvatore Carmando in Argentina nei luoghi di Maradona: visita a Villa Fiorito e accoglienza speciale alla Bombonera.

Viaggio carico di emozioni per Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e grande amico di Diego Armando Maradona, tornato in Argentina per ripercorrere i luoghi simbolo della vita del Pibe de Oro. Accompagnato da un gruppo di amici e tifosi azzurri, Carmando ha visitato Villa Fiorito, il quartiere dove Maradona è cresciuto, e La Paternal, dove il fuoriclasse argentino si trasferì dopo il suo approdo all'Argentinos Juniors. Un percorso tra ricordi e testimonianze che ha riportato lo storico collaboratore del Napoli nei luoghi legati alla giovinezza di Diego.

Carmando alla Bombonera per Boca-River: i tifosi argentini lo accolgono come una leggenda

Il momento più emozionante del viaggio è arrivato alla Bombonera, lo storico stadio del Boca Juniors, dove Carmando ha assistito al Clasico contro il River Plate. Insieme a Giovanni Addeo, Ciro Cavaliere, Salvatore Cirillo e Ciro Thierry Perrella, l'ex massaggiatore azzurro ha ricevuto un'accoglienza speciale da parte dei tifosi argentini, che lo hanno riconosciuto e osannato. Una dimostrazione d'affetto che testimonia quanto sia ancora forte il legame tra Napoli, Maradona e l'Argentina, anche attraverso le persone che hanno condiviso con Diego alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Di seguito le immagini diventate virali sui social.