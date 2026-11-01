Carmando torna nei luoghi di Maradona: accoglienza da brividi alla Bombonera
Viaggio carico di emozioni per Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e grande amico di Diego Armando Maradona, tornato in Argentina per ripercorrere i luoghi simbolo della vita del Pibe de Oro. Accompagnato da un gruppo di amici e tifosi azzurri, Carmando ha visitato Villa Fiorito, il quartiere dove Maradona è cresciuto, e La Paternal, dove il fuoriclasse argentino si trasferì dopo il suo approdo all'Argentinos Juniors. Un percorso tra ricordi e testimonianze che ha riportato lo storico collaboratore del Napoli nei luoghi legati alla giovinezza di Diego.
Carmando alla Bombonera per Boca-River: i tifosi argentini lo accolgono come una leggenda
Il momento più emozionante del viaggio è arrivato alla Bombonera, lo storico stadio del Boca Juniors, dove Carmando ha assistito al Clasico contro il River Plate. Insieme a Giovanni Addeo, Ciro Cavaliere, Salvatore Cirillo e Ciro Thierry Perrella, l'ex massaggiatore azzurro ha ricevuto un'accoglienza speciale da parte dei tifosi argentini, che lo hanno riconosciuto e osannato. Una dimostrazione d'affetto che testimonia quanto sia ancora forte il legame tra Napoli, Maradona e l'Argentina, anche attraverso le persone che hanno condiviso con Diego alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Di seguito le immagini diventate virali sui social.
Presente al Superclasico anche Salvatore #Carmando, storico massaggiatore del Napoli di Maradona, accolto così dal popolo Xeneize della Bombonera 😍 https://t.co/3hQvkhqpVp— Calcio Argentino (@CalcioArg) November 1, 2026
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