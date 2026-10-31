“Veicolare messaggi del tecnico amico!”, lite Parlato-Sabatini: “Non parlo per amicizia, vergognati!”

Un duro faccia a faccia in diretta sull’equilibrio e sulla gestione dei rapporti con gli addetti ai lavori, partito dalle parole di Allegri.

Duro scontro a Radio Radio tra i giornalisti Sandro Sabatini e Manuel Parlato. Il tema è l’equilibrio e la gestione dei rapporti con gli addetti ai lavori. “Sì, mi riferisco a te”, ammette Parlato rivolgendosi a Sabatini, in riferimento alle parole di Allegri raccontate dal collega: “L’ultimo messaggio che mi ha mandato è che ‘quando tornano Anguissa e McTominay in condizione si rimette tutto a posto’”.

Sabatini replica: “Proprio tu parli di messaggi veicolati? Resta scritto chi li manda!”

Parte la controffensiva di Sabatini: “Eddai Manuel, su: che ho visto i tuoi messaggi. Proprio te parli di messaggi veicolati? Resta scritto chi li manda! Davvero puoi dire che non hai veicolato i messaggi di qualche allenatore?”. Il dibattito poi degenera, con Sabatini e Franco Ordine che si scagliano contro il collega di Canale 21 che chiedeva maggiore equilibrio.

“La gente lo deve sapere”: l’affondo finale di Sabatini, “Non mi insegni nulla, né l’educazione né altro”

Sabatini attacca ancora: “La gente lo deve sapere, la gente si deve svegliare! È vergognoso dire che io ciò che dico non lo dico per professionalità ma per rapporti, ti invito a dirlo con garbo. Non è una minaccia ma una comunicazione. Ti devi vergognare di quello che dici, stai zitto! Manuel Parlato, te non mi insegni nulla: né l’educazione né altro!”, lo scambio durissimo con Parlato che invita all'educazione. Poi si inserisce anche Franco Ordine: "Devi imparare il mestiere dalla A alla Z", il battibecco è stato ripreso in un video diffuso sui social.