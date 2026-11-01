Inter, esplode la contestazione dopo il derby: striscione durissimo dei tifosi
La sconfitta nel derby fa esplodere la rabbia in casa Inter. I nerazzurri non riescono a vincere la stracittadina per l'ottava volta consecutiva e questa volta, dopo essere andati sotto, non trovano neppure la rimonta. A far infuriare ulteriormente i sostenitori interisti è stato quanto accaduto al termine della partita, quando i calciatori hanno lasciato il terreno di gioco senza andare a salutare la curva.
Inter, lo striscione dei tifosi dopo il derby
La reazione dei sostenitori nerazzurri è arrivata attraverso uno striscione durissimo, ripreso dal giornalista Nicolò Schira: "Un Derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare". Un messaggio che sintetizza tutta la delusione per la prestazione offerta nel derby e, soprattutto, per la decisione della squadra di rientrare direttamente negli spogliatoi. Un comportamento che non è stato affatto gradito dalla tifoseria, già amareggiata per l'ennesimo risultato negativo nella stracittadina.
La contestazione dei tifosi dell’#Inter dopo il Derby perso malamente contro il #Milan: “Un Derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare”. Nel mirino i calciatori, colpevoli di essere corsi negli spogliatoi a fine gara senza neanche andare sotto il settore ospiti https://t.co/vR0LtG3xrc— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2026
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