FOTO - Discussioni inutili sul fuorigioco: il netto fallo di Giroud su Juan Jesus

Tante discussioni sulla rete annullata a Kessie nel finale di Milan-Napoli. Lo stesso Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato: "L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli".

In realtà la discussione appare piuttosto sterile, in virtù del netto contatto falloso tra Giroud e Juan Jesus nei secondi precedenti, col francese che arpiona al collo il difensore del Napoli. In basso l'immagine postata sul profilo Instagram di Tuttonapoli.