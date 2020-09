FOTO - Higuain veste di rosa con l'Inter Miami, primo allenamento per il Pipita in MLS

Primo allenamento con l'Inter Miami per Gonzalo Higuain. L'ex attaccante della Juventus è stato ufficializzato poche ore fa dal suo nuovo club: tanto entusiasmo intorno all'arrivo dell'argentino, che ha iniziato il primo allenamento in MLS. Ecco le immagini postate dal canale social della squadra statunitense:

File this under: extremely ready for more of these. pic.twitter.com/fjtsLC7Fcs