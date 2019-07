FOTO - Indizio social di mercato: l'ex moglie di James mette 'like' all'allenamento del Napoli

Dopo aver detto che l'ex marito James preferiva trasferirsi all'Atletico per restare a Madrid, Daniela Ospina inizia ad interessarsi al Napoli. La sorella di David, il portiere azzurro, ha iniziato a seguire il profilo Instagram del Napoli e questa mattina ha anche postato un like sull'allenamento di ieri degli azzurri. Una semplice curiosità, oppure no, perché nel mondo dei social, ormai, vale tutto. E questi possono essere indizi importanti. Ecco la foto: