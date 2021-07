FOTO - Ounas scrive a Demme: "Sei un soldato e tornerai più forte!"

Adam Ounas, tra i migliori in campo nell'amichevole del Napoli contro la Pro Vercelli, a fine partita ha scritto su Instagram. Non un commento alla partita, ma un messaggio di pronta guarigione a Diego Demme, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro: "Un gran pensiero per te, Diego. Sei un soldato e tornerai più forte".

Immense pensée pour toi @DiegoDemme

Tu es un soldat tu reviendras plus fort 🙏 pic.twitter.com/wEfMZZDAzr — Adam Ounas (@AdamOunas1996) July 24, 2021