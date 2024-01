FOTO - Scanzi in visita alla tenuta Spalletti: "Che giornata meravigliosa!"

Il giornalista e scrittore Andra Scanzi e il collega Marino Bartoletti hanno fatto visita al ct delle Nazionale nella sua tenuta in Toscana.

Il giornalista e scrittore Andra Scanzi e il collega Marino Bartoletti hanno fatto visita al ct delle Nazionale nella sua tenuta in Toscana. Di seguito il racconto con le foto postato su Instagram dal giornalista di fede milanista: "Che giornata meravigliosa, quella di ieri! Un po’ ritrovo tra amici, un po’ gita scolastica (per fuori corso) con gran voglio di scherzare, un po’ stargate per salvarsi dal logorio della vita moderna..



Sono stato a pranzo da Luciano Spalletti, nella sua tenuta fuori dal mondo, dal tempo e dallo spazio. La bellezza della giornata è stata accresciuta dalla presenza di un fratello, e cioè Marino Bartoletti. Solo noi tre e la mia sorella di branco Layla. Con i racconti, i ricordi e gli aneddoti di ieri ci potrei andare avanti per anni. Il pranzo perfetto, con piatti tanto semplici quanto buoni (e uno staff di rara gentilezza e bravura).



Il giro della tenuta (enorme!) con la “macchinina da golf”, che Luciano ha voluto per forza far guidare a me (mai guidata prima) e con Layla che prima ci rincorreva e poi saliva pure lei, incastrandosi tra le mie gambe e sedendosi puntualmente proprio sul pedale dell’acceleratore (aiuto!). I cavalli, gli alpaca, gli struzzi, le mucche del Galles. La memoria, il biliardino, l’isola di Wight. Mamma Ilva. Quella stupenda Harley che Luciano ha avuto la bontà di farmi provare (e Layla che mi inseguiva pure lì). Le mille e più magliette che possiede. Il cazzeggio, le confidenze, la complicità. I cantautori, le vittorie e le sconfitte. Gli animali, il bosco, la natura. I vini, i regali, i segreti.



Uno spicchio di tempo e di spazio in cui tutto era possibile, persino essere se stessi ed essere felici. E credo che queste dieci foto (delle mille pubblicabili) lo dimostrino. Grazie Luciano, grazie Marino. Alla prossima! E sempre 'Con un piede nel passato/ e lo sguardo dritto e aperto nel futuro'".