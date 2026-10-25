Rafa Marin suona la carica: “Testa alta, non bisogna mollare! Questa è la strada giusta”

Rafa Marin affida a Instagram un messaggio di fiducia e unità dopo il pareggio del Napoli contro la Roma.

Rafa Marin suona la carica e invita il Napoli a non arrendersi dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il difensore spagnolo ha ribadito la necessità di continuare a lavorare per raggiungere il livello di rendimento atteso, sottolineando l'importanza dell'unità del gruppo in un momento complicato della stagione.

Rafa Marin su Instagram: “Dobbiamo continuare a lavorare. Uniti, sempre”

Il centrale azzurro ha affidato ai social parole di determinazione e fiducia, indicando nel lavoro quotidiano la strada per superare le difficoltà e ritrovare continuità nei risultati. Questo il messaggio integrale pubblicato da Rafa Marin: “Bisogna lottare e non mollare. Questa è la strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare al livello che tutti vogliamo. Uniti, sempre. Testa alta e Forza Napoli!”.