Alvino fa notare: "Allegri squalificato dal giudice super-romanista Mastandrea!"

Carlo Alvino commenta le due giornate di squalifica inflitte ad Allegri e la decisione del Napoli di presentare ricorso contro il provvedimento.

Continua a far discutere la squalifica di Massimiliano Allegri. Il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate il tecnico del Napoli dopo l'espulsione e quanto accaduto successivamente negli spogliatoi durante la sfida contro la Roma. Il club azzurro ha già annunciato ufficialmente che, dopo aver richiesto l'accesso agli atti, presenterà ricorso contro il provvedimento nel tentativo di ottenere una riduzione della sanzione.

Alvino: "Casi della vita..."

Sulla vicenda è intervenuto anche Carlo Alvino, che attraverso i propri canali social ha scritto: "Il Napoli farà ricorso dopo la squalifica di due giornate inflitta a Max Allegri. Casi della vita… a comminarla è stato un supertifoso giallorosso come il giudice Gerardo Mastrandrea!". Il giornalista ha dunque posto l'accento sulla presunta fede romanista del Giudice Sportivo.