SSC Napoli sui social: "Colpiti dal terribile incidente ferroviario in Spagna"

Dramma in Spagna questa mattina. Due treni ad alta velocità si sono scontrati sulla linea che collega Madrid alla regione dell'Andalusia, nel sud del Paese, che è stata sospesa. Diversi i vagoni deragliati, ci sono decine di vittime e di feriti: il bilancio provvisorio parla di almeno 46 morti e quasi 200 feriti, di cui alcuni molto gravi.

Vicinanza del Napoli per l'accaduto con un post sui social: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono profondamente colpiti dal terribile incidente ferroviario verificatosi questa mattina a Toledo. Alle famiglie delle vittime la più sincera vicinanza da parte del club".