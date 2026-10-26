Roma, Wesley accusato dalla moglie: tradimenti e separazione, le rivelazioni sui social

Amanda Martins annuncia la separazione dal romanista Wesley e racconta sui social presunti tradimenti e difficoltà vissute durante il matrimonio.

Non soltanto calcio per Wesley, terzino della Roma, finito al centro dell'attenzione per alcune dichiarazioni pubblicate sui social dalla moglie Amanda Martins. La donna ha annunciato la separazione dal calciatore giallorosso, raccontando attraverso diverse storie su Instagram alcuni episodi che, secondo la sua versione, avrebbero segnato profondamente il loro matrimonio. Martins ha deciso di rendere pubblica la vicenda dopo la diffusione di indiscrezioni sulla loro relazione, spiegando le ragioni della propria scelta. “Non avrei mai pensato di arrivare qui sul mio Instagram e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita”. Poi ha aggiunto: “Ma, davanti ai pettegolezzi che leggo sui social e sui siti di gossip, sono venuta a parlarvi e a spiegarvi un po' di quello che è successo”.

Roma, la moglie di Wesley racconta i presunti tradimenti: “Anche durante la gravidanza sono stata abbandonata”

Le dichiarazioni più pesanti di Amanda Martins riguardano i presunti tradimenti del calciatore durante il matrimonio. La donna sostiene che si sarebbero verificati ripetutamente e che Wesley non avrebbe mai ammesso quanto accaduto, nonostante le occasioni che gli avrebbe concesso per chiarire la situazione. “Non mi ha tradito una, non sono state due, non sono state tre volte, sono state varie. E non è stato con una, non sono state con due, non sono state tre ragazze, sono state varie, incluse delle prostitute”. Martins ha poi proseguito: “Io ho dato varie opportunità a lui di confessare quello che lui aveva fatto e lui non ha mai confessato”. Particolarmente doloroso, secondo il suo racconto, sarebbe stato il periodo della gravidanza, durante il quale avrebbe vissuto ulteriori difficoltà personali. “Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata. Ma non sono mai andata su Internet a rendere pubblica nessuna di queste cose”. Infine, ha descritto le conseguenze emotive della vicenda: “Ho cominciato a soffrire di crisi d'ansia, una cosa che non mi era mai successa prima”. Si tratta di accuse formulate pubblicamente da Martins, che non costituiscono di per sé una conferma indipendente dei fatti raccontati.