Ndicka dopo Napoli-Roma: “Serata folle. Mostrato il nostro carattere fino alla fine”

Il difensore giallorosso commenta sui social il pareggio del Maradona, arrivato al termine di una sfida ricca di emozioni e decisa nei minuti finali.

Un finale al cardiopalma, con due gol negli ultimi minuti e un pareggio che lascia aperti tanti interrogativi. Napoli e Roma si dividono la posta in palio al Maradona con un pirotecnico 3-3: i giallorossi passano in vantaggio all'89', ma i partenopei trovano il gol del definitivo pari al primo minuto di recupero. Una partita intensa, che ha messo alla prova entrambe le squadre fino all'ultimo pallone.

Il messaggio social del difensore giallorosso

Tra i protagonisti della sfida c'è Evan Ndicka, che ha affidato ai social le proprie sensazioni dopo la trasferta napoletana. Il difensore della Roma ha celebrato la capacità della squadra di lottare senza arrendersi, sottolineando la determinazione mostrata fino al fischio finale: “Una serata folle a Napoli. Abbiamo continuato a crederci, a lottare e abbiamo mostrato il nostro carattere fino al fischio finale”.