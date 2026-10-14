Giovane celebra l'esordio in Champions: "Realizzato uno dei miei più grandi sogni d'infanzia"

vedi letture

Prima presenza in Champions per Giovane nella sfida persa dal Napoli contro il Villarreal. Il brasiliano ha celebrato sui social il traguardo raggiunto.

Serata da ricordare sul piano personale per Giovane, nonostante la sconfitta del Napoli sul campo del Villarreal. L'attaccante brasiliano ha infatti fatto il suo debutto in Champions League in occasione del 3-1 subito dagli azzurri all'Estadio de la Ceramica. Un traguardo particolarmente importante per il calciatore, che ha voluto condividere la propria emozione attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Giovane: "Continueremo a lottare per raggiungere i nostri obiettivi"

Il brasiliano ha celebrato così la sua prima presenza nella massima competizione europea: "Ieri ho potuto realizzare uno dei miei più grandi sogni d'infanzia: giocare una partita di Champions League. Sono molto felice e grato a Dio per questo, l'onore e la gloria sono Suoi". Giovane ha poi rivolto il pensiero alla sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri: "Purtroppo il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, ma continueremo a lottare con determinazione per raggiungere i nostri obiettivi! Forza Napoli".