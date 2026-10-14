Alisson Santos recuperato per Venezia: "Pronto ad aiutare la squadra"

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Alisson Santos torna ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per la sfida contro il Venezia.

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia, in programma sabato alle ore 15:00. Alisson Santos, attaccante brasiliano del Napoli, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra e sarà nuovamente a disposizione del tecnico azzurro. Un recupero importante per il reparto offensivo, soprattutto dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League. Il ritorno del brasiliano offre ad Allegri un'ulteriore soluzione in attacco in vista dei prossimi impegni.

Alisson Santos recuperato: il messaggio social dell'attaccante brasiliano

A confermare il ritorno in gruppo è stato lo stesso Alisson Santos, che attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso tutta la soddisfazione per aver superato il periodo di assenza. L'attaccante brasiliano ha condiviso un messaggio rivolto ai tifosi azzurri: “Sono davvero felice di tornare ad allenarmi con il gruppo e di essere pronto ad aiutare la squadra!”. Parole che testimoniano il suo entusiasmo e la voglia di tornare protagonista. Adesso spetterà ad Allegri valutare le condizioni del giocatore e decidere se impiegarlo già nella partita contro il Venezia.