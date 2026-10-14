Pistocchi punge Allegri: "Tecnico da Champions? Nelle ultime 10 ha battuto solo il Maccabi Haifa"

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Maurizio Pistocchi commenta il difficile avvio europeo del Napoli e pubblica i risultati delle ultime dieci partite di Champions disputate da Allegri

La seconda sconfitta consecutiva del Napoli in Champions League, arrivata sul campo del Villarreal, ha scatenato le prime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tra queste c'è quella di Maurizio Pistocchi, che attraverso il proprio profilo X ha scritto: "Nella vulgata popolare è un allenatore da Champions ma nelle ultime 10 partite di UCL (con Juve e Napoli) Allegri ha battuto solo il Maccabi Haifa".

Allegri, le ultime dieci partite in Champions League

Pistocchi ha accompagnato il suo commento con l'elenco dei risultati ottenuti dal tecnico nelle ultime dieci gare disputate nella competizione: Villarreal-Juventus 1-1, Juventus-Villarreal 0-3, PSG-Juventus 2-1, Juventus-Benfica 1-2, Juventus-Maccabi Haifa 3-1, Maccabi Haifa-Juventus 2-0, Benfica-Juventus 4-3, Juventus-PSG 1-2, Napoli-Arsenal 0-1 e Villarreal-Napoli 3-1. Il bilancio riportato dal giornalista è dunque di una vittoria, un pareggio e otto sconfitte nelle ultime dieci presenze in Champions League tra Juventus e Napoli.