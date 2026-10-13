Giuliani: “Napoli inguardabile e inefficace, tanti attaccanti ma senza un’idea!”

vedi letture

Giuliani attacca il Napoli dopo il ko col Villarreal: critiche durissime ad Allegri e al gioco degli azzurri.

Durissima critica di Fulvio Giuliani al Napoli di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal, nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Attraverso il proprio account X, il giornalista ha espresso tutta la sua delusione per la prestazione degli azzurri, puntando il dito soprattutto contro l'atteggiamento della squadra e l'assenza di un'identità tattica riconoscibile. “È tornato il Napoli incomprensibile, inguardabile, inefficace. Un secondo tempo horror, dopo un primo tempo da suicidio perfetto”. Un giudizio particolarmente severo, che fotografa la preoccupazione per una squadra incapace di trovare continuità e risposte convincenti sul piano del gioco.

Giuliani contro Allegri dopo Villarreal-Napoli

Nel mirino di Giuliani finiscono soprattutto le scelte offensive di Allegri e la mancanza di un'organizzazione collettiva capace di sostenere gli attaccanti. Il giornalista contesta l'inserimento di più giocatori offensivi senza un preciso progetto tattico: “Tutti gli attaccanti dentro, tanto per poter dire di essere offensivi, ma senza un’idea, un disegno di squadra. Un calcio d’altri tempi inadeguato alla Champions League”. La critica si estende anche alla condizione fisica e alla capacità di reazione della formazione azzurra, con un appello finale a intervenire rapidamente: “Sulle gambe, presi a ceffoni. Riflettere prima che sia tardi”.