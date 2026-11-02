Giuliani: “Allegri da esonerare! Manca gioco ed ha tradito il DNA del Napoli…”

Fulvio Giuliani su X attacca Allegri dopo Juventus-Napoli: chiede l'esonero e critica duramente anche la società azzurra.

La sconfitta del Napoli contro la Juventus alimenta le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tra le voci più dure c'è quella del giornalista Fulvio Giuliani, che attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account X ha espresso un giudizio durissimo sulla gestione tecnica degli azzurri. Secondo Giuliani, la prestazione offerta nella ripresa confermerebbe difficoltà già evidenti da tempo, a partire dall'incapacità dell'allenatore di entrare realmente in sintonia con la squadra. Il giornalista ritiene che l'esonero sarebbe la conseguenza logica della situazione attuale, pur dichiarandosi convinto che non arriveranno provvedimenti.

Giuliani: “La squadra non c'è, l'allenatore men che meno”

Nel suo intervento, Giuliani non risparmia neppure la società, accusata di aver rinunciato al proprio ruolo in un momento particolarmente delicato della stagione. Il giornalista contesta soprattutto l'assenza di un'identità di gioco e quello che considera un allontanamento dalla filosofia calcistica del Napoli degli ultimi quindici anni. Questo il suo messaggio integrale: “Un secondo tempo inaccettabile e sconfortante certifica quello che avevamo capito e scritto due mesi fa: Allegri non ha mai, mai, mai ‘preso’ la squadra. Il risultatista è fuori da tutto o quasi il 1° novembre. Andrebbe esonerato per banale logica, per totale assenza di gioco, per aver tradito il DNA della squadra da 15 anni e più, ma non accadrà nulla. La squadra non c'è, l'allenatore men che meno. La società ha rinunciato al suo ruolo”.