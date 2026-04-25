Rocchi e arbitri Inter, Min. Abodi: “Conseguenze se verranno accertate le responsabilità”

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In queste ore AGI ha rivelato diversi dettagli sull’indagine della Procura di Milano che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B

In queste ore AGI ha rivelato diversi dettagli sull’indagine della Procura di Milano che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, Rocchi sarebbe accusato dai pubblici ministeri di frode sportiva per aver scelto, tra le altre cose, arbitri ritenuti graditi all’Inter in alcune partite. Una vicenda che sta facendo molto discutere e che rischia di avere pesanti ripercussioni sul sistema calcistico italiano.

Il commento del ministro Abodi

Sul caso è intervenuto attraverso i social il ministro dello Sport, Andrea Abodi, con un duro commento: “C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque! Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri.

Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolgere il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della CAN Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze”.