GRAFICO - Al Napoli mancano 15 rigori: ecco l'elenco completo

"Al Napoli mancano 15 rigori". I social in queste ore, dopo l'ennesimo episodio sfavorevole che questa volta ha visto protagonista Arek Milik, stanno riproponendo tutti i torti arbitrali che mancano agli azzurri in questo campionato. In particolare l'attenzione si focalizza sui rigori non concessi ai partenopei, che con il penalty non concesso contro il Lecce sono saliti a quota 15 nella casella dei rigori non concessi. L'ultimo, ed unico penalty concesso in campionato, risale al 22 settembre nella gara di andata con il Lecce.