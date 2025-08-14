Video Gutierrez sprinta verso il Napoli: sui social le ultime fasi del recupero

Miguel Gutiérrez, spagnolo, 24 anni, terzino del Girona, svolgerà la prossima settimana le visite mediche con il Napoli. Sui social ha postato un video in cui si allena e corre veloce in vista del recupero. Il terzino infatti ora è ai box dopo essersi operato il 10 luglio alla cavigilia, in modo particolare all'astragalo per un fastidio che aveva da gennaio. Il giocatore, scrivevano dalla Spagna a luglio, resterà ai box per sei, otto settimane. Poi tornerà ad allenarsi in gruppo. Dunque per Conte sarà disponibile a settembre.

Intanto c'è attesa per visite, firma e annuncio: accadrà tutto la prossima settimana. Operazione da 18 milioni più bonus. Già scambiati i documenti con il Girona. Gutiérrez, scuola Real Madrid, dal 2022 ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo.