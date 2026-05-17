Hojlund è ufficialmente del Napoli: "Ma gia mi sentivo azzurro! Qui ritrovata fiducia…”

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L'attaccante danese ha commentato il suo stato d'animo sul proprio account Instagram.

Rasmus Hojlund, autore del terzo gol della vittoria del Napoli a Pisa, festeggia un doppio traguardo: la qualificazione in Champions e il riscatto dal Manchester United che scatta proprio in virtù del traguardo raggiunto dal club azzurro. L'attaccante danese ha commentato il suo stato d'animo sul proprio account Instagram: "Questo gol ha un significato simbolico perché racchiude due cose. Ora siamo qualificati per la Champions League con il Napoli, il che significa che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli, e dico addio al Manchester United.

È una sensazione strana, perché nell'ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, mi avete fatto sentire a casa e mi avete permesso di ritrovare la fiducia in me stesso, è qualcosa di cui sono davvero grato. Dire addio al Manchester United è qualcosa che mi emoziona molto.…"