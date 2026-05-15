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Cena al Vomero per Giovane: il brasiliano nella steak house frequentata da Conte

Cena al Vomero per Giovane: il brasiliano nella steak house frequentata da ConteTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:40Dai social
di Antonio Noto
Il brasiliano ha cenato nel noto locale 'Steak House Vomero 1970', che vede come frequentatore abituale anche il tecnico del Napoli Antonio Conte.

Cena a base di carne a due giorni da Pisa-Napoli per l'attaccante azzurro Giovane. Il brasiliano ha cenato nel noto locale 'Steak House Vomero 1970', che vede come frequentatore abituale anche il tecnico del Napoli Antonio Conte.

Una serata di relax per l'ex Verona, che dopo essere partito titolare nell'ultima gara contro il Bologna, proverà a trovare il suo primo gol in azzurro nella gara che può consegnare la matematica qualificazione alla prossima Champions League agli azzurri. Di seguito lo scatto.