Azzi difende Conte: "Gioca male non per colpa sua! Diamo stessa squadra a Guardiola e vediamo..."

vedi letture

"A questa squadra manca freschezza per motivi anagrafici, non tattici".

Marco Azzi ha difeso l'operato di Antonio Conte attraverso il proprio account X. Alle tante critiche piovute nei confronti del tecnico del Napoli e del suo gioco, il giornalista di Repubblica ha risposto così:

"Anche a me piacerebbe un Napoli più spettacolare, ma non sono affatto convinto che la squadra giochi "male" per colpa di Conte. Diamo gli stessi giocatori a Guardiola o a chi volete voi e vediamo che succede. A questa squadra manca freschezza per motivi anagrafici, non tattici".