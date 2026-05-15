Azzi difende Conte: "Gioca male non per colpa sua! Diamo stessa squadra a Guardiola e vediamo..."
Marco Azzi ha difeso l'operato di Antonio Conte attraverso il proprio account X. Alle tante critiche piovute nei confronti del tecnico del Napoli e del suo gioco, il giornalista di Repubblica ha risposto così:
"Anche a me piacerebbe un Napoli più spettacolare, ma non sono affatto convinto che la squadra giochi "male" per colpa di Conte. Diamo gli stessi giocatori a Guardiola o a chi volete voi e vediamo che succede. A questa squadra manca freschezza per motivi anagrafici, non tattici".
Anche a me piacerebbe un #Napoli più spettacolare, ma non sono affatto convinto che la squadra giochi "male" per colpa di #Conte. Diamo gli stessi giocatori a #Guardiola o a chi volete voi e vediamo che succede. A questa squadra manca freschezza per motivi anagrafici, non tattici pic.twitter.com/mkUUESmCBG— Marco Azzi (@marcoazzi66) May 15, 2026
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