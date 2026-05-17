Pisa-Napoli, anche lo squalificato Politano viaggia con la squadra
“Da Napoli a Pisa, viaggiando con stile”. Così il Napoli ha accompagnato sui social le immagini della partenza verso la Toscana per la sfida di campionato in programma oggi alle 12. Nel video pubblicato dal club compaiono diversi protagonisti azzurri, da De Bruyne a Conte passando per Anguissa, Milinkovic-Savic, Rrahmani, Alisson Santos e Giovane. A sorpresa si vede anche Matteo Politano, partito con la squadra nonostante la squalifica che gli impedirà di scendere in campo contro il Pisa.
Oltre a Politano c'è Vergara
Tra le immagini spicca anche Antonio Vergara, pronto a rientrare dopo il lungo stop per infortunio. Con il recupero di David Neres, inoltre, l’infermeria di Castel Volturno può finalmente svuotarsi completamente in vista del finale di stagione.
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